كرّم منتدى النساء المبدعات 2025، عائشة الشبيلي من المبدعات في منطقة جازان بحضور الأميرة نورة بنت سعود بن نايف في العاصمة الرياض وبمشاركة نخبة من القيادات والمبدعات في أكثر من 25 دولة حول العالم.

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لمسيرة «الشبيلي» التي ترأست عدداً من الجمعيات الأهلية والمؤسسات المجتمعية، وأسهمت في إطلاق مبادرات نوعية عزّزت من تمكين المرأة وتنمية قدرات الشباب والشابات، ودعم العمل التطوعي والاقتصاد الاجتماعي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي وممكن.

وقالت الشبيلي بأن هذا التكريم يجسد الثقة في المرأة السعودية وقدرتها على الإبداع وصناعة الأثر. وما تحقق اليوم هو ثمرة دعم القيادة وتمكينها للمرأة لتكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية.