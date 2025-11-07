التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، وعددًا من منسوبي الهيئة.

واستمع خلال الاستقبال إلى شرحٍ مفصّل عن أعمال هيئة المساحة الجيولوجية في منطقة جازان، ودورها في تزويد المجتمع بالمعرفة والمعلومات في مختلف مجالات علوم الأرض، وما تقوم به من أعمال المسح الجيولوجي ومراقبة المخاطر الجيولوجية، وجهودها في دعم التنمية المستدامة من خلال البيانات والمخرجات العلمية التي تقدمها للجهات ذات العلاقة.

واطّلع أمير جازان والحضور على أبرز مشاريع الهيئة ومبادراتها وخططها الإستراتيجية بالمنطقة، وأهدافها المستقبلية في تطوير أعمال الرصد الجيولوجي والاستكشاف، وتعزيز الاستفادة من البيانات الجيولوجية في دعم التنمية المستدامة.

ونوّه أمير المنطقة بما توليه القيادة من دعمٍ واهتمامٍ بقطاع الجيولوجيا والمسح الجيولوجي لما له من أثرٍ في حماية الأرواح والممتلكات واستثمار الموارد الطبيعية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتكامل بين الهيئة والجهات المعنية في المنطقة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

من جانبه، عبّر المهندس الشمراني عن شكره لأمير منطقة جازان على دعمه وتوجيهاته المستمرة، مؤكدًا حرص الهيئة على تعزيز حضورها في المنطقة وتطوير أعمالها بما يخدم التنمية الوطنية.