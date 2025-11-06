صدر قرار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، بترقية الدكتور مهند بن حمد بن منصور الشعيبي إلى المرتبة الثالثة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة.



ويُعدّ الدكتور الشعيبي من الكفاءات الإدارية المتميزة، إذ يمتلك العديد من الخبرات والمهارات التي اكتسبها خلال مسيرته العملية في العمل الإداري والخدمي.



وأعرب الشعيبي عن بالغ شكره وامتنانه على هذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون دافعًا لمواصلة العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.



«عكاظ» تهنئ الدكتور الشعيبي، متمنيةً له مزيدًا من التوفيق والنجاح.