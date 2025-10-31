السعوديون في أستراليا يحتفلون بتخرّجهم

احتفت الملحقية الثقافية السعودية والنادي السعودي في غرب أستراليا بتخريج دفعة عام 2025، في أمسية متميزة جمعت الخريجين والخريجات وأسرهم وأعضاء البعثة التعليمية وممثلي الجامعات الأسترالية.



وأقيم حفل خطابي بدأ بالسلام الملكي السعودي وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعده القائم بأعمال الملحقية في أستراليا الدكتور عبدالباري التمني كلمة عن بُعد هنأ فيها الخريجين، مشيدًا بجهود النادي السعودي في بيرث وما يقدمه من مبادرات تخدم الطلبة وتدعم تميزهم الأكاديمي والاجتماعي.



كما ألقى رئيس النادي الدكتور مساعد السلطان كلمة رحّب فيها بالحضور، وعبّر عن شكره لسفارة المملكة والملحقية الثقافية على دعمهم المستمر، مؤكّدًا أن هذه المناسبة تجسّد معاني الانتماء والوفاء، وتعزز روح التعاون بين الطلبة السعوديين في ولاية غرب أستراليا.



فيما عبّر الدكتور علي العريني في كلمة الخريجين عن الامتنان للوطن وقيادته الرشيدة وللملحقية على دعمها، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاح هو ثمرة الجد والاجتهاد والمثابرة.