ودعت قبائل بني ثوعة في محايل عسير وكافة القبائل في تهامة عسير الشيخ محمد بن سروي أحمد آل سروي الثوعي شيخ بني ثوعة السابق (رحمه الله)، بعد معاناة مع المرض. وأديت الصلاة عليه بعد عصر اليوم في جامع الشيخ محمد الفلقي ودفن في مقبرة العيدة، وسط حضور كبير من المشيعين، ما يعكس مكانة الفقيد ومحبته من كافة القبائل. وعبر ابنه الشيخ حسن بن محمد سروي نائب قبيلة بني ثوعة عن حزنه الشديد لرحيل والده.

ونشأ الفقيد في منزل والده (رحمه الله) في بلدة العيدة، وعرفت عنه صفات كريمة اكتسبها من والده، منها إصلاح ذات البين والعطف على الناس.

يذكر أن الشيخ «بن سروي» من كبار مشايخ تهامة عسير. «عكاظ» تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وكافة قبيلة بني ثوعة.