انتقل إلى رحمة الله، مساء أمس (الأحد) في منطقة الباحة، العميد ركن متقاعد أحمد بن قُليّل الغامدي، وتقام الصلاة عليه عصر اليوم في جامع الحاوية، والدفن في مقابر قرية السواد.

والفقيد والد كل من: العقيد متقاعد إبراهيم، والعميد متقاعد منصور، وهاشم، ومعتز، وسلطان، والأخ لكل من حمدان، ومحمد، وعبدالهادي، وناصر رحمهم الله، ومشعل، غرم الله، وسعد، وعبدالله.

وكان الفقيد أحد خريجي الكلية الحربيّة في الثمانينات الهجرية، ونال ماجستير العلوم العسكرية من بريطانيا، وعمل في مناطق عسكرية عدة، منها: الطائف وجدة، والرياض، وتبوك، وشرورة، وحفر الباطن، إضافةً إلى عمله ملحقاً عسكرياً في جمهورية سورية، ومملكة البحرين، وتولى الإشراف على الشوؤن العامة للقوات المسلحة -ومجلة وزارة الدفاع، وتم تكريمه رحمه الله بعدد من الأوسمة والميداليات، منها: وسام الملك عبدالعزيز، ووسام الملك فيصل، وميدالية الحرم المكي، ووسام الشجاعة السوري من الدرجة الأولى، وكان من أوائل المبادرين بتقديم الخدمة الصحية الخاصة في منطقة الباحة.