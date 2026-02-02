أعلن مسؤول أمني إسرائيلي، إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر أمام سكان قطاع غزة في الاتجاهين، اليوم(الإثنين).



أول أيام التشغيل



وقال المسؤول «اعتباراً من هذه اللحظة، وبعد وصول فرق بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (يوبام) نيابة عن الاتحاد الأوروبي، تم فتح معبر رفح الآن لحركة السكان، سواء للدخول أو الخروج».



وسيسمح معبر رفح البري الحدودي بمرور 50 شخصاً في كل اتجاه مع بدء تشغيله رسمياً، بحسب إعلام حكومي مصري.



ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» أن عدد المغادرين من مصر إلى غزة خلال أول أيام تشغيل معبر رفح سيكون 50 شخصاً، والعدد نفسه للعابرين من القطاع إلى مصر، بعد أكثر من عامين على الحرب. رغم أن مصدر مصري أعلن أمس دخول 150 مصاباً فلسطينياً، مقابل خروج 150 فلسطينياً ممن تلقوا العلاج والرعاية الصحية وتماثلوا للشفاء، بشكل يومي.



وأعلنت السلطات المصرية حالة الاستعداد القصوى داخل مستشفيات سيناء لاستقبال مصابي غزة، بالتزامن مع وصول أول دفعة عائدة إلى القطاع مروراً بمعبر رفح الحدودي.



نقطة تفتيش للعائدين



وكانت إسرائيل، أعلنت أمس الأحد، تدشين ممر خاص لفحص الفلسطينيين الداخلين إلى قطاع غزة. ونشر الجيش الإسرائيلي توثيقاً من نقطة التفتيش للعائدين إلى غزة عبر معبر رفح حيث سيتم إجراء عمليات التعرف على الوجوه والتفتيش الدقيق.



وذكر الجيش الإسرائيلي أن العائدين لن يتم نقلهم إلى مناطق غزة إلا بعد وصولهم إلى نقطة تفتيش «ريغافيم» الإسرائيلية. ومن المقرر أن يبدأ هذا الإجراء اليوم.



العمل لمدة 6 ساعات



وأعلنت إسرائيل أنها ستسمح اعتباراً من اليوم الإثنين بمغادرة 50 مريضاً يوميا. ولكل مريضٍ مرافقان اثنان فقط، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.



وأضافت المصادر أن معبر رفح سيعمل في المرحلة الأولى لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً.



ودخلت بعثة الاتحاد الأوروبي، التي ستتولى تشغيل معبر رفح، إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بمرافقة الجيش الإسرائيلي، تمهيداً لانتقالها إلى المعبر عبر محور فيلادلفي وفتحه أمام الغزيين.



وقال مصدر فلسطيني إن منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر يعملان على ترتيبات إيصال المرضى والجرحى من مستشفيات القطاع إلى بوابة معبر رفح بالتنسيق مع الموظفين الفلسطينيين المتواجدين في المعبر.



وأضاف أن الجهات الطبية المصرية في مستشفيات العريش وبئر العبد في شمال سيناء تستعد لاستقبال المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة.