كرّم محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، بمكتبه اليوم (الأحد)، عددا من منسوبي المحافظة المتقاعدين، بحضور وكيل المحافظة معاذ الجعفري، وعدد من المسؤولين.



وأعرب محافظ الأحساء، في كلمته بهذه المناسبة، عن شكره للمكرّمين على ما قدموه من جهود مخلصة وعطاء مميز خلال فترة عملهم، مؤكدا أن ما حققوه من إنجازات أسهم في خدمة المحافظة وأبنائها، وأن هذا التكريم يأتي وفاء وتقديرا لمسيرتهم الوظيفية الحافلة بالعطاء.



وأكد الأمير سعود بن طلال أن خدمة الوطن والمواطن والمقيم على أرض المملكة شرف عظيم ومسؤولية نبيلة، مشيرا إلى أن مرحلة التقاعد تمثل بداية جديدة يمكن للمتقاعدين من خلالها مواصلة عطائهم عبر المشاركة في المبادرات المجتمعية والأعمال التطوعية.



وفي ختام المناسبة، سلّم محافظ الأحساء الدروع التذكارية للمتقاعدين، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في حياتهم القادمة.