بحضور وكيل محافظة الطوال جابر محمد علي عواف، احتفل منسوبو مجمع العباس التعليمي بالمباركة بزملائهم المعلمين الذين أحيلوا إلى التقاعد خلال العام الدراسي الحالي، وذلك في حفل تكريمي عكس مشاعر الوفاء والتقدير لعطائهم.

وألقى محمد عبدالله مشهور كلمة إدارة المجمع عبّر خلالها عن شكره وامتنانه للمعلمين المتقاعدين، مشيداً بما قدّموه من جهود مخلصة في خدمة التعليم وأجيال الطلاب.

وتضمن الحفل فقرات متنوعة شملت كلمات وعرض السيرة الذاتية للمتقاعدين، الذين ألقى حسن محمد عواف كلمة نيابةً عنهم، عبّر فيها عن شكره لإدارة المجمع وزملائه على هذه اللفتة الكريمة.

وألقى عبدالرحمن عواف كلمة الأهالي قدم خلالها شكره لإدارة المجمع على جهودهم.

وفي ختام الحفل، قُدمت الهدايا التذكارية للمكرمين حسن محمد علي عواف، وعلي جبيع عبدالله مشهور، ومحمد عبده عواف، وأحمد عبده عكور، ومحمد أحمد عواف.