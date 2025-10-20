انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب محمد نجل الزميل علي بدير، عن عمر ناهز 21 عاما، وسيُصلّى عليه غدا (الثلاثاء)، بعد صلاة العصر في جامع البازعي بمدينة تبوك، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة تبوك العامة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة للزميل علي بدير وأسرته، سائلة الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.