اطمأن أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، على الحالة الصحية للأديب والشاعر إبراهيم مفتاح، الذي يرقد في أحد المستشفيات بجازان، إثر تعرضه لوعكة صحية، وأعرب أمير جازن خلال الزيارة، عن خالص دعواته له بالشفاء العاجل، سائلاً الله أن يمنّ عليه بالصحة والعافية.من جهته، عبّر مفتاح عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على هذه المبادرة الكريمة، التي تجسد الاهتمام والرعاية التي يحظى بها أبناء الوطن في جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة جازان.رافق الأمير محمد بن عبدالعزيز في الزيارة، وكيل الإمارة وليد بن سلطان الصنعاوي.