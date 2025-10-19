الأمير فيصل بن عبدالله مع العريس والشيخ عبدالله صالح كامل.
العريس بين أقاربه في الحفل.
العريس ووالده ووالد العروس خلال عقد القران.
صالح ومحمد عبدالله صالح كامل.
احتفل عبدالله محمد عبده يماني بعقد قران نجله المحامي الحسين على الآنسة نور بنت مروان باجنيد، في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بجدة. وشرّف الحفل الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وعدد من المسؤولين والأعيان، ولفيف من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.
«عكاظ» تتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأسرتَي يماني وباجنيد.
