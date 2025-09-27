أمير الشرقية ونائبه يقدمان التعازي لأسرة بالعبيد

قدّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، التعازي والمواساة لأسرة علي بن هادي بالعبيد – رحمه الله – وذلك خلال زيارتهما لمنزل الأسرة في محافظة الخبر.

وأعربا عن خالص تعازيهما ومواساتهما لأسرة الفقيد، سائلَين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر أحمد بن علي بالعبيد وأفراد أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على مواساتهما لهم في مصابهم، سائلين الله أن يجزيهما خير الجزاء.