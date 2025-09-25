والدة الزميل خالد ماضي في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى فريدة بنت عبدالله باجري، وصلي عليها فجر اليوم (الخميس) في مسجد بن يماني، ودفنت في مقبرة بنى مالك بجدة.والفقيدة والدة الزميل خالد، وفهد، وأحمد، وعبدالله محمد صالح مرعي بن ماضي.ويتقبل العزاء في منزل ابنها خالد بحي الصفا في جدة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.