كرَّم أمير المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، الطلابَ والطالباتِ المتميزين في تعليم الهيئة الملكية بينبع، الذين حققوا (1361) إنجازًا تعليميًا متنوعًا، منها (722) على المستوى الوطني و(639) إنجازًا دوليًا في أكثر من (40) دولة حول العالم، وذلك بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي الجهني، وعددٍ من قيادات ومنسوبي التعليم في الهيئة.وأشاد أمير المدينة المنورة خلال الاحتفاء بالطلبة المتميزين بما يحظى به قطاع التعليم من دعمٍ متواصل ورعاية من القيادة، مؤكّدًا أن هذه الإنجازات تعكس مستوى التقدم في التعليم والتدريب والابتكار، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء جيلٍ معرفيٍّ منافسٍ عالميًا، كما ثمَّن تفوّق الطلبة ومبادراتهم النوعية، معربًا عن فخره واعتزازه بهذه الكفاءات الوطنية التي تجسّد روح التميز والطموح لدى الجيل الجديد.