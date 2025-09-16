مقرن بن ممدوح يعزي أسرة النجار في فقيدتهم

واسى الأمير مقرن بن ممدوح بن عبدالعزيز أسرة النجار، في وفاة فقيدتهم والدة رئيس القسم الرياضي في صحيفة عكاظ الزميل عادل النجار، التي وافتها المنية بعد معاناة مع المرض، وصلي عليها فجر اليوم (الثلاثاء) في مسجد القريقري بحي الحمدانية، ودفنت في مقبرة الصالحية بجدة. والفقيدة شقيقة أحمد وعلي أشقر. ووالدة كل من: إبراهيم، وخديجة، وفاطمة والزميل عادل، وأحمد، والدكتورة هند النجار.يذكر أن اليوم (الثلاثاء) أول أيام العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي المنار بجدة.