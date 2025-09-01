أمير حائل يكرم المعلم سعود الشمري لشجاعته في إخماد حريق بمدرسة

كرَّم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم(الإثنين)، المعلّم سعود بن عبدالعزيز الشمري، تقديرًا لموقفه البطولي في إخماد حريق اندلع في عداد الكهرباء بمدرسة حذيفة بن اليمان بمدينة حائل، وإسهامه في تأمين سلامة الطلاب والمعلمين.ونوَّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بالدور البطولي الذي جسده المعلم، وما يعكسه من حس وطني عالٍ وإخلاص في أداء رسالته التعليمية، معربًا عن شكره وتقديره له.من جهته، عبر المعلم سعود الشمري عن شكره وامتنانه لأمير منطقة حائل على هذا التكريم، مؤكّدًا أن ما قام به واجب وطني ورسالة مهنية يفتخر بها.حضر التكريم وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس رائد بن عبدالعزيز الشنيبر، ونائب رئيس التوزيع وخدمات المشتركين بالوسطى المهندس سعيد بن صالح الغامدي، ورئيس قطاع السلامة ومنع الخسائر بالشركة المهندس إبراهيم بن علي الدخيل، ومدير إدارة كهرباء حائل المهندس خالد بن عبدالعزيز الجروان، ومدير عام التعليم بالمنطقة عمر بن هجاد الغامدي.