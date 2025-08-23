تابعوا عكاظ على
الأمير سعود بن مشعل مقدما واجب العزاء. (تصوير : عبدالسلام السلمي)
عزى نائب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز في وفاة والدته. وذلك خلال زيارته لقصرهم في جدة.

كما تقدم المعزين عدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

يذكر أن غداً (الأحد) آخر أيام العزاء بقصرهم في حي التحلية بجدة.
