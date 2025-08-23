عزى نائب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز في وفاة والدته. وذلك خلال زيارته لقصرهم في جدة.كما تقدم المعزين عدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.يذكر أن غداً (الأحد) آخر أيام العزاء بقصرهم في حي التحلية بجدة.