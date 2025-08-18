كرّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بمكتبه اليوم (الإثنين) اللواء الدكتور خالد بن مرشيد العتيبي، بمناسبة تقاعده وانتهاء فترة عمله مديراً للدفاع المدني بالمنطقة، كما هنأ العميد نوار بن عويض العصيمي بمناسبة تعيينه مديراً للدفاع المدني بالمنطقة.وأعرب أمير نجران عن شكره للواء العتيبي على ما قدمه من خدمة طيلة فترة عمله بالمنطقة، متمنياً له التوفيق والسداد في حياته، وللعميد العصيمي التوفيق والعون لخدمة الدين والملك والوطن.من جهته، عبّر اللواء العتيبي عن شكره لأمير المنطقة على ما لقيه من دعم كان له كبير الأثر في تحقيق العديد من الإنجازات، فيما أكَّد العميد العصيمي أن هذه الثقة ستكون دافعاً كبيراً له لبذل المزيد من العطاء في خدمة الوطن، وتحقيق الأهداف التي تأتي في طليعتها حماية الأرواح والممتلكات.