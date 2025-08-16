صدر الأمر الملكي الكريم بترقية عضو هيئة التدريس بكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بالحرس الوطني، اللواء ركن علي العمري، إلى رتبة لواء ركن في الحرس الوطني.وأعرب العمري عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية، مؤكداً أنها وسام شرف على صدره ودافع لمواصلة العطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.ويعد اللواء الركن العمري من الكفاءات القيادية والأكاديمية المميزة، إذ شغل عدداً من المواقع القيادية في الحرس الوطني، وأسهم في إعداد وتأهيل القيادات العسكرية من خلال عمله الأكاديمي في كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان، إضافة إلى مشاركاته في عدد من المؤتمرات والدورات العسكرية المتقدمة داخل المملكة وخارجها.