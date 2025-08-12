شرّف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل حفل زواج فايز وفواز ابني المستشار والمشرف العام على مكتب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مشعل بن عايض العتيبي، أمس (الإثنين)، في أحد فنادق جدة.كما حضر الحفل مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد، ومحافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، والأمير سلطان العبدالله الفيصل، والأمير بدر بن سلطان، والأمير سعود بن خالد الفيصل، والأمير عبدالله بن سعود، والأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد. وعدد من الأمراء والمسؤولين ولفيف من الأهل والأصدقاء الذين قدّموا التهاني والتبريكات للعريسين.