قدّم نائب أمير منطقة الجوف الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة لمدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة مريح بن مصلح المريح، في والدته رحمها الله.جاء ذلك خلال زيارته مقر العزاء بمدينة سكاكا، إذ عبّر عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهمهم الصبر والسلوان.