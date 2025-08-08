تابعوا عكاظ على
Google News Account
العريس أحمد.
العريس أحمد.
العريس فارس.
العريس فارس.
تابعوا عكاظ على
Google News Account
احتفل عبدالله خضير بزواج نجليه أحمد وفارس من ابنتي عبدالله باذيب وعمر بفلح في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعريسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.
أخبار ذات صلة
 
«الضرّة» لم تعد مُرّة.. زوجة تنهي معاناة ضرتها مع «الفشل»
«الضرّة» لم تعد مُرّة.. زوجة تنهي معاناة ضرتها مع «الفشل»
فيديو: مقبرة شهداء الحرم تحتضن جثمان محمد القاسم
فيديو: مقبرة شهداء الحرم تحتضن جثمان محمد القاسم