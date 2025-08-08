احتفل عبدالله خضير بزواج نجليه أحمد وفارس من ابنتي عبدالله باذيب وعمر بفلح في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعريسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.