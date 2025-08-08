خضير يحتفي بزواج أحمد وفارس الناس الجمعة 08 أغسطس 2025 17:28 «عكاظ» (جدة) العريس أحمد. العريس فارس. تابعوا عكاظ على العريس أحمد. العريس فارس. تابعوا عكاظ على احتفل عبدالله خضير بزواج نجليه أحمد وفارس من ابنتي عبدالله باذيب وعمر بفلح في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعريسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.أخبار ذات صلة «الضرّة» لم تعد مُرّة.. زوجة تنهي معاناة ضرتها مع «الفشل»فيديو: مقبرة شهداء الحرم تحتضن جثمان محمد القاسم