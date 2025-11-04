أجرى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، عدداً من الاتصالات الهاتفية اليوم (الثلاثاء) مع وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، تناولت الاتصالات مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، واستعرض الوزير عبدالعاطي الجهود المصرية المتواصلة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، مشدداً على أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لضمان إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأكد وزير الخارجية المصري في هذا السياق ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي بما يشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية، مستعرضاً كذلك جهود مصر والتحضيرات ذات الصلة بعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر والتنمية في قطاع غزة، المقرر عقده بالقاهرة خلال نوفمبر الجاري، والذي سيشكل خطوة محورية في حشد الدعم الدولي لجهود إعادة إعمار القطاع وتحقيق الاستقرار.

دعم التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة في السودان

كما تناولت الاتصالات مستجدات الأوضاع في السودان، وجددعبدالعاطي التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية المعنية بالسودان لدعم التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وأكد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية شاملة تُمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية جامعة، مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع أنحاء السودان.

كما أعرب عن إدانة مصر للانتهاكات السافرة التي شهدتها الفاشر في الفترة الأخيرة، مشدداً على ضرورة وضع حد فوري لها، ومؤكداً الحرص على مواصلة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء السودانيين للتخفيف من معاناتهم.