قتل 7 سودانيين بينهم نساء وأطفال وأصيب 5 آخرون اليوم (الإثنين) في هجوم نفذته قوات الدعم السريع بطائرة مسيّرة على مستشفى للأطفال في منطقة كرنوي بولاية شمال دارفور، ووفقاً لبيان شبكة أطباء السودان على حسابها في «X» فإن غالبية المصابين جروحهم بالغة.



تفاصيل الجريمة



وقالت الشبكة: في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل انتهاكات «الدعم السريع»، قصفت مسيّرة تابعة لها اليوم مستشفى الأطفال بمنطقة كرنوي بولاية شمال دارفور، وقتلت 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وأصيب 5 آخرون بجروح بالغة، بينهم طفلان كانا يتلقيان العلاج داخل المستشفى لحظة القصف، مضيفة أن استهداف مستشفى يعالج الأطفال، ليس سوى وجه آخر لإرهابٍ ممنهج وعدوانٍ وحشي على الحياة نفسها، مبينة أن ما جرى في كرنوي جريمة حرب مكتملة الأركان تُظهر مدى التمادي في القتل، إذ جعلت من المدنيين الأبرياء هدفاً يومياً لنيرانها.



وحمّلت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع كامل المسؤولية عن هذه الجريمة، داعية المجتمع الدولي إلى كسر الصمت المعيب والاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يتعرض له الشعب السوداني.



مقتل متطوعين بالهلال الأحمر



من جهة أخرى، كشفت مسؤولة في الهلال الأحمر السوداني اليوم، عن مقتل ثلاثة من المتطوعين ظهروا في مقطع فيديو وهم يتعرضون للضرب من رجل يرتدي زياً عسكرياً كانوا ضمن من قُتلوا في وقت لاحق، موضحة أن الواقعة تسلط الضوء على ضرورة احترام العاملين في المجال الإنساني.



وأوضحت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني عايدة السيد أن ثلاثة ممن ظهروا في الفيديو كانوا ضمن خمسة قتلوا في وقت لاحق، مبينة أنهم كانوا ضمن مجموعة أكبر من المتطوعين الذين احتُجزوا ليكونوا رهائن، لكن بعضهم تمكن من الفرار وكان من بينهم اثنان قفزا من مركبة متحركة ولا يزالان مفقودين.



وكان مستشار الشؤون الأفريقية في الإدارة الأمريكية مسعد بولس، قد أكد في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة تعمل مع طرفي الصراع في السودان من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية محتملة.