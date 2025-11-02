في أعقاب اختراق مُسيرات مناطق عسكرية في البلاد، كشف وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن اليوم (الأحد) تحقيقات تجريها الشرطة في بلجيكا بعد ورود بلاغات عن مشاهدة طائرة مسيرة فوق قاعدة جوية عسكرية.



وكتب فرانكن عبر حسابه في «إكس» أن الحكومة تلقت بلاغات أمس (السبت) عن تحليق طائرات مسيرة فوق قاعدة كلاين بروجل الجوية في شمال شرق بلجيكا، موضحاً أن طائرة هليكوبتر ومركبات للشرطة لاحقت المسيّرة لكن لم تتمكن من إسقاطها، ولم يتمكن جهاز للتشويش على الطائرات المسيرة من توقيفها.

استهداف كلاين بروجل



وأضاف فرانكن: «لم يكن مجرد تحليق، بل كان أمراً واضحاً يستهدف كلاين بروجل». جاء ذلك فيما أكد متحدث باسم مكتب فرانكن أن الشرطة تحقق في الواقعة، والحكومة ستناقش هذه المشاهدات هذا الأسبوع.



وكان فرانكن قد دعا الحكومة البلجيكية إلى تعزيز الإنفاق على الدفاعات المضادة للطائرات المسيرة.



وشهدت دول حلف شمال الأطلسي حالة تأهب قصوى في الأسابيع الماضية بعد مشاهدة طائرات مسيرة وتوغلات جوية أخرى، بما في ذلك في مطارات في كوبنهاغن وميونيخ ومنطقة البلطيق.



ودخلت نحو 20 طائرة مسيرة روسية المجال الجوي البولندي في سبتمبر الماضي.



واقترحت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي 4 مشاريع دفاعية أوروبية، ومنها نظام مضاد للطائرات المسيرة وخطة لتحصين الحدود الشرقية مع روسيا، في إطار حملة لجعل القارة مستعدة للدفاع عن نفسها بحلول عام 2030.