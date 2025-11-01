واصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته للسيادة السورية، وتوغلت قواته، اليوم(السبت)، في محيط قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي جنوبي البلاد.



وأفادت وكالة «سانا» السورية للأنباء، بأن دورية عسكرية إسرائيلية مكونة من 12 عربة عسكرية نوع «هايلوكس» وناقلات جند وسيارات جيب، انطلقت من الحميدية وتوغلت في محيط قرية أوفانيا، وصولاً إلى التل الأحمر في ريف القنيطرة الشمالي.



ودانت السلطات السورية هذه الانتهاكات، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها، مؤكدة التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، والتي أعلنت إسرائيل انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من شهر ديسمبر العام 2024.



ومنذ سقوط الأسد، ينفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأراضي السورية، وتجاوز المناطق المحتلة من هضبة الجولان إلى داخل المنطقة العازلة، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.



وكثّف الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوعين الأخيرين، نشاطه في الجهة السورية من المنطقة العازلة عبر تنفيذ حملات دهم واعتقال وعمليات تفتيش.



وبين 8 ديسمبر 2024 ويوليو الماضي، أنشأ الجيش الإسرائيلي 10 نقاط عسكرية في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة، إلا أنه ضاعف هذا العدد تقريباً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ليصل إلى 19 نقطة.



وتقاد النقاط العسكرية الإسرائيلية غالباً على تلال إستراتيجية أو قرب التقاطعات الحيوية للطرق، ما يمنح الجيش الإسرائيلي سيطرة مباشرة على التحركات في المنطقة.