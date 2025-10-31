فيما بدت أنها أزمة جديدة في العلاقات المتوترة بين مصر وإسرائيل، ألغى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت زيارته المقررة إلى إسرائيل والتي كانت ستستمر 6 أيام، بعد أن رفض نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين المصادقة على اتفاق ضخم لتصدير الغاز تم التوصل إليه أخيرا بين إسرائيل ومصر، بحسب ما أعلن مكتب كوهين.



وفي أغسطس، وقع حقل «ليفياثان» الإسرائيلي اتفاقًا بقيمة 35 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وهو أكبر اتفاق تصدير في تاريخ إسرائيل، وفقًا ما أوردت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم(الجمعة).



وأعلن مكتب كوهين أنه لن يوافق على الاتفاق حتى يتم التوصل إلى «أسعار عادلة للسوق الإسرائيلية»، مضيفًا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مارست ضغوطًا كبيرة على كوهين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمصادقة على الاتفاق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.



وكشفت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن شركة «شيفرون» الأمريكية العملاقة للطاقة، والتي تدير الحقل، تضغط على إسرائيل للمصادقة على الاتفاق مع مصر.



فيما طالب كوهين، بأن تبقى الأسعار للسوق الإسرائيلية جذابة، مضيفًا: وبما أن المفاوضات لم تستكمل بعد، فقد رفض كوهين المصادقة على التصدير حتى يتم حل هذه المسألة.



وأثار بيان مكتب كوهين توترًا ملحوظًا مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في وقت تكثف فيه واشنطن جهودها بالتعاون مع إسرائيل لدفع خطة ترمب للسلام في غزة.



وأضاف مكتب كوهين: «في الوقت نفسه، تبذل جهود لتسوية الجوانب الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر».