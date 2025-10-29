أعلن زعيم المعارضة في الكاميرون عيسى تشيروما بكاري، اليوم (الأربعاء)، رفضه إعلان المجلس الدستوري فوز الرئيس بول بيا بالانتخابات التي جرت في 12 أكتوبر.



وقال تشيروما، في أول خطاب علني له منذ أن أكد المجلس الدستوري فوز بيا بولاية ثامنة: «حقيقة الاقتراع واضحة، لقد فزنا في هذه الانتخابات بأغلبية كبيرة، هذا الفوز ليس لي وحدي، إنه ملك للشعب الكاميروني»، مضيفاً: «لن نرضخ للخوف، سنبقى متحدين وسنواصل المقاومة حتى تحقيق النصر».



انتصار وهمي



ووصف تشيروما الإعلان بأنه «انتصار وهمي» وتعهد بمقاومته.



ويحكم الرئيس بول بيا (92 عاماً)، وهو أكبر قادة دول العالم سناً، الكاميرون منذ عام 1982، إذ أدت إعادة انتخابه إلى تعميق التوتر في الدولة المنتجة للكاكاو والنفط، ويتهمه منتقدوه باستغلال مؤسسات الدولة للبقاء في السلطة.



وتصاعدت احتجاجات عنيفة ببلدات عدة في الكاميرون، (الاثنين)، بعد إعلان المجلس، الذي يعد نهائياً، ولا يمكن الطعن عليه.



وأفادت وسائل إعلام محلية أن ما لا يقل عن 10 أشخاص قُتلوا في أعمال العنف، عندما خرج المئات إلى الشوارع للتنديد بتزوير الانتخابات.



وكان مرشح المعارضة تشيروما قد أعلن قبل أسبوعين فوزه في الانتخابات الرئاسية، وقال تشيروما في كلمة، آنذاك: «انتصارنا واضح، يجب احترامه، لقد اختار الشعب ويجب احترام هذا الاختيار».



انشقاق المرشح



وانشق تشيروما (76 عاماً)، المتحدث السابق باسم الحكومة ووزير العمل السابق، عن بيا في وقت سابق من هذا العام، وشن حملة استقطبت حشوداً كبيرة وتأييداً من ائتلاف من أحزاب المعارضة والجماعات المدنية.



ويسمح القانون الانتخابي في الكاميرون بنشر النتائج في مراكز الاقتراع، ولكن يجب أن تتم المصادقة على النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري، الذي لديه مهلة حتى 26 أكتوبر، لإعلان النتيجة.