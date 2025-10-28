أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العقيد عباس البهادلي، تفكيك أكثر من 100 شبكة للاستغلال الجنسي وإيذاء النفس، مؤكداً اعتقال العشرات ممن يمارسون أعمال السحر والشعوذة.



وقال البهادلي في مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء)، إن جرائم الاتجار بالبشر لا تقف عند حدٍّ بالعمر وتستهدف الطبقات الاجتماعية والمدن كافة، ومع تطور التكنولوجيا استخدموها تجار البشر لاستغلال الإنسان في الغش، والاستغلال الجنسي والجرائم وغيرها.

تفكيك شبكات متخصصة



وأضاف أن المديرية قطعت أشواطاً بتكفيك كبار الشبكات المتخصصة بالاستغلال الجنسي، معلناً أنها فككت 96 شبكة للاستغلال الجنسي، وللأسف راح ضحية هذه الجريمة 99 ضحية، وأن عدد مرتكبي الجريمة بلغ 296 محكوماً حتى هذه اللحظة.



وتطرق المتحدث إلى جرائم المتاجرة بالبشر من خلال إيهام أشخاص للعمل ونيل الشهادات خارج العراق، قائلاً إن جهود مديرية مكافحة الاتجار بالبشر تمثلت في تفكيك 22 شبكة تجارة دولية لتهريب المهاجرين، والعمالة الأجنبية، وراح ضحيتها 91 شخصاً مع 13 محكوماً.



ولفت إلى ان المديرية فككت 17 شبكة لبيع الأطفال، وراح ضحية الجريمة 26 طفلاً، فيما بلغ عدد المحكومين بالجريمة 24 محكوماً.



وأكد تفكيك 16 شبكة للتسول بلغ عدد ضحاياها 39، إضافة إلى صدور أحكام قضائية على 37 مداناً بالتجارة وإدارة شبكات التسول.



وبحسب البهادلي فإن جريمة نزع الأعضاء البشرية تعد من أكبر الجرائم التي جرمها القضاء العراقي، كاشفاً أن المديرية فككت 14 شبكة لنزع الأعضاء البشرية بلغ عدد ضحاياها 10، وصدرت أحكام على 24 مداناً في هذه الجريمة.



وقال المتحدث باسم الداخلية، عن محور آخر في العمليات التي نفذتها القوات الأمنية والمتمثلة في القبض على أشخاص يمارسون أعمال السحر والشعوذة، إذ تم القبض على 154 شخصاً متهماً بممارسة تلك الأعمال.

شبكة عابرة للوطن



من جهته، أعلن مدير مديرية مكافحة الاتجار بالبشر اللواء مصطفى رضا الياسري، تفكيك شبكة عابرة للوطن، والقبض على رئيسها الذي هرب أكثر من 1,000 شخص، موضحاً أنه تم استدراجه والقبض عليه، وضبط تحويلات مالية بأسماء أخرى.



وأوضح أن عملية القبض نفذت بحق المتهم في العاصمة بغداد، مؤكداً أنه اعترف على الشبكة ومسؤول الترويج لصفحات التواصل الاجتماعي. ولفت إلى أن الشبكة تنشط داخل وخارج العراق، مؤكداً أنه تم الحكم على المتهم بالسجن 15 عاماً مع غرامة مالية.



وأعلن الياسري تفكيك شبكة تختص بالابتزاز وإيذاء الضحايا، يقودها حدث عمره 14 عاماً، يقوم باستدراج الضحايا عبر استخدام إحدى الألعاب الإلكترونية.



وأوضح أن المدان يقوم بتحريض الضحايا على القيام بأفعال تصل بهم إلى حد الانتحار، وأن 30 شخصا راحوا ضحية تلك الأفعال من ضمنهم 29 شخصاً من دول عربية وأجنبية، وشخص واحد من العراق.



وأضاف أن هذا الحدث تم استدراجه والقبض عليه، وهو مسؤول عن 17 شبكة، يديرها بنفسه، داعياً الأهالي إلى متابعة أبنائهم لعدم الانزلاق في مثل هذه الجرائم.