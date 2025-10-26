ترمب متفائل بتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الصين

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تفاؤله بإمكانية إبرام اتفاق تجاري مع الصين، بعد أن أحرز كبار المسؤولين الاقتصاديين من كلا البلدين تقدمًا ملموسًا خلال المحادثات التجارية على هامش قمة آسيان في كوالالمبور.

وشارك في المحادثات كل من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وممثل التجارة الأمريكي جاميسون غرير، إلى جانب نائب رئيس وزراء الصين هي ليفنج والمفاوض التجاري الصيني لي تشنغغانغ. وأكد المسؤولون أن المحادثات أسفرت عن إجماع أولي حول مجموعة من القضايا، تشمل التجارة، والمعادن النادرة، ومكافحة تهريب الفنتانيل، ومنصة تيك توك.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن الاتفاق قد يؤدي إلى تأجيل الصين لقيود تصدير المعادن النادرة وتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية تصل إلى 100% على السلع الصينية.

القضايا الرئيسية على طاولة المفاوضات

من المتوقع أن تتناول المباحثات على مستوى القادة مواضيع تشمل:

تعزيز شراء الصين لمحاصيل فول الصويا الأمريكية.

تحقيق توازن تجاري أفضل بين البلدين.

التعاون في مكافحة أزمة تهريب الفنتانيل.

مناقشة ملفات حقوق الإنسان في هونغ كونغ وملف تايوان.

التنسيق بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية.

موقف الصين والولايات المتحدة

على الرغم من إعلان البيت الأبيض رسميًا عن لقاء ترامب-شي، لم تؤكد بكين الموعد بعد. وأشار ترمب لاحقًا إلى إمكانية استمرار اللقاءات في الصين أو الولايات المتحدة، سواء في واشنطن أو مار أ لا جو.

وتأتي هذه المباحثات وسط توترات متزايدة في العلاقات التجارية، بعد قيود الصين الجديدة على صادرات المعادن النادرة وفتح واشنطن تحقيقات حول الالتزام باتفاق المرحلة الأولى التجاري المبرم عام 2020. ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 660 مليار دولار سنويًا.

ويرى محللون أن الاتفاق الحالي قد يكون هشًا ويحتاج إلى موافقة داخلية من الطرفين، لكنه يمثل خطوة مهمة نحو تجنب تصعيد حرب تجارية جديدة. وأكد المسؤولون أن المحادثات كانت صريحة وبناءة، وتركزت على حلول وسط لضمان مصالح الطرفين واستقرار العلاقات التجارية الدولية.