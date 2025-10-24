تواصل إسرائيل عمليات الاستهداف في جنوب لبنان، وأعلنت مصادر لبنانية، أن قوات الاحتلال استهدفت، اليوم (الجمعة)، بصاروخ موجه سيارة في بلدة تول بمحافظة النبطية.



وأكدت المصادر مقتل قيادي من حزب الله، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط قتيلين إثر الغارة.



من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي باغتيال «قائد اللوجيستيات في قيادة الجبهة الجنوبية لحزب الله عباس حسن كركي». ونشر الجيش مشاهد لعملية الاستهداف، وصورة للقتيل.



ونفذت إسرائيل أمس الخميس سلسلة غارات مكثفة على مناطق متفرقة في البقاع شرقي البلاد، فضلاً عن غارة في الشمال، قائلة إنها استهدفت مواقع لحزب الله.



وأكد مسؤول عسكري أن هدف الهجمات الإسرائيلية المتكررة منع إعادة البنية العسكرية لحزب الله، مشدداً على أن القوات الإسرائيلية «ترصد أي نشاط للحزب على طول الجبهة».



وأفصح المسؤول الإسرائيلي أن إسرائيل هاجمت أكثر من 300 عنصر من حزب الله منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر 2024.



ونص الاتفاق على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل)، وتفكيك بنيته العسكرية، وحصر حمل السلاح بالأجهزة الرسمية. إلا إن إسرائيل واصلت شن غارات بشكل مستمر على مواقع في جنوب وشرق البلاد، قائلة إنها تستهدف حزب الله، فضلاً عن تحليق مسيراتها أيضاً في مناطق عدة من ضمنها العاصمة بيروت.



وأبقت إسرائيل قواتها في أكثر من 5 تلال إستراتيجية جنوباً، رغم أن الاتفاق ينص على انسحابها الكامل من المناطق اللبنانية التي توغلت داخلها خلال الحرب.