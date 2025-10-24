ناقش سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، اليوم(الجمعة)، مع وزيرة السياحة اللبنانية لورا الخازن، التحضيرات المشتركة بشأن المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.



ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض الاجتماعات خلال المدة من ٧-١١ نوفمبر القادم.



وتباحث الجانبان حول مشروع (إعلان الرياض المعني بمستقبل السياحة)، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال السياحي.



ويعقد الاجتماع الأممي تحت شعار «السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف المستقبل»، وتتزامن هذه الدورة مع الاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيس المنظمة.



ومن المقرر أن تستقبل المملكة، ممثلةً بوزارة السياحة، وفودًا من أكثر من (160) دولة من أعضاء المنظمة، إضافة إلى عددٍ من المنظمات والجهات الفاعلة في القطاع العالمي، للمشاركة في حوار دولي يهدف إلى رسم خريطة طريق نحو مستقبل سياحي أكثر استدامة وازدهارًا، كما سيحتفي المشاركون بخمسة عقود من التعاون والتقدّم تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للسياحة.