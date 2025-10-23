ترمب يستبعد عباس ويُلمّح للبرغوثي لقيادة غزة

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس قيادة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، قائلاً إن عودته إلى المشهد «غير مرجحة» في ظل التحديات السياسية والأمنية. وذلك في مقابلة مثيرة للجدل مع مجلة «تايم» اليوم (الخميس).

قرار بشأن البرغوثي.. قريباً

وعند سؤاله حول احتمال إفراج إسرائيل عن القيادي في حركة «فتح» مروان البرغوثي، المعتقل منذ أكثر من 22 عاماً، كجزء من ترتيبات ما بعد الحرب، أجاب ترمب دون توضيح: «لقد واجهت هذا السؤال قبل نحو 15 دقيقة من اتصالك.. سأفكر بالأمر جيداً قبل اتخاذ قرار».

وأكد ترمب أنه يحب الرئيس محمود عباس، لكنه يرى أن الأخير «قد لا يكون الشخص المناسب لقيادة غزة»، مضيفاً: «حماس وافقت على نزع سلاحها، وإن لم تفعل فسأتدخل».

البرغوثي.. رمز مقاوم وشعبية كاسحة

يُنظر إلى مروان البرغوثي، البالغ من العمر 66 عاماً، المحكوم عليه بالسجن المؤبد 5 مرات، بوصفه الشخصية الفلسطينية الوحيدة القادرة على توحيد الصف الوطني وفق مراقبين إقليميين.

وتُظهر استطلاعات للرأي تفوّق البرغوثي على عباس بفارق ملحوظ يصل إلى 35% في حال إجراء انتخابات رئاسية، ما يجعله الأوفر حظاً لقيادة السلطة الفلسطينية مستقبلاً. ويرى كثيرون أنه يجمع بين شرعية المقاومة والقدرة على التفاوض، ما يفتح الباب أمام جسر الهوة بين «فتح» و«حماس».