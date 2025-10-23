ملك بلجيكا يُشيد بجهود مصر والوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أشاد ملك بلجيكا الملك فيليب بالجهود المكثفة التي بذلتها مصر بالتنسيق مع باقي الوسطاء، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن تلك الجهود تمثل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز فرص السلام.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، بالقصر الملكي ببروكسل، على هامش مشاركته في القمة المصرية الأوروبية الأولى.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، أعرب ملك بلجيكا عن تقديره لزيارة السيسي التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبلجيكا، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، مشيدًا بما شهدته تلك العلاقات من تطور ملموس في مجالات التنسيق والتشاور السياسي خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، ثمن السيسي الموقف البلجيكي النبيل، ومواقف الملك فيليب الشخصية، في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والذي تجسد في اعتراف بلجيكا بالدولة الفلسطينية.

كما أعرب السيسي عن تطلعه لمشاركة الملك فيليب في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في الأول من نوفمبر القادم، مؤكدًا أن حضوره يحمل دلالة خاصة في ضوء الاهتمام العميق الذي تكنّه بلجيكا للحضارة المصرية.

اللقاء تناول كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التأكيد على ضرورة تسوية الأزمات بالوسائل السلمية وبما يضمن الحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها ومقدرات شعوبها.