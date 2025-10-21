دعا برنامج الأغذية العالمي مجدداً إلى فتح كل المعابر المؤدية إلى غزة، مؤكداً أن استمرار وقف إطلاق النار «حيوي» لإيصال المساعدات و«إنقاذ الأرواح» داخل القطاع المحاصر.



وقالت المتحدثة باسم البرنامج عبير عطيفة لصحفيين في جنيف، اليوم (الثلاثاء): «استمرار وقف إطلاق النار حيوي، هذه الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الأرواح ومكافحة المجاعة في شمال غزة».



وأضافت أن الإمدادات الداخلة إلى غزة تتزايد لكنها لا تزال أقل بكثير من الهدف اليومي البالغ 2,000 طن؛ لأن معبرين فقط إلى القطاع مفتوحان.



وذكرت أن هناك معبرين فقط يعملان هما كرم أبو سالم وكيسوفيم، ولكن لا يوجد أي معبر مفتوح إلى الشمال الذي يشهد مجاعة.



وتسود حالة من الترقب في قطاع غزة بشأن تنفيذ بنود وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، بعد عامين من العمليات العسكرية واسعة النطاق التي خلّفت دماراً واسعاً وأدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.



وتشترط التفاهمات، بحسب مصادر فلسطينية ودولية، زيادة كميات المساعدات الإنسانية وتحسين الإمدادات الحيوية كجزء من الترتيبات المرتبطة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. ولكن منظمات الإغاثة الدولية تحذّر من أن القيود الإسرائيلية على المعابر والمعوقات اللوجستية ما زالت تعرقل دخول الإمدادات الحيوية للمدنيين، رغم تحسن نسبي في وتيرة العمل خلال الأيام الأخيرة.



وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن غالبية سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من نصف المرافق الصحية ما زالت خارج الخدمة بسبب نقص الوقود والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال الحرب.



يذكر أن ملف المساعدات يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه جهود تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، في ظل التحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية إذا لم يتم استئناف تدفق الوقود والإمدادات بشكل منتظم خلال الأيام القادمة.