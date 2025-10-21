كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» وجود قلق داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب من احتمال انسحاب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي بدأ سريانه في العاشر من شهر أكتوبر الجاري.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم: «إن إدارة الرئيس ترمب تعمل على منع نتنياهو من استئناف الحرب عبر جهود يبذلها نائب الرئيس جيه دي فانس والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر».



وأفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن ترمب يعتقد حاليا أن قادة حركة حماس مستعدون لمواصلة المفاوضات بحسن نية، وأن الهجوم على الجنود نفذته عناصر غير ملتزمة بتعليمات قادة حماس.



وأفصحت الصحيفة أن ترمب تحدث عن «تمرد» داخل حماس لا يمثل قيادة التنظيم قائلا: إن بعض مقاتلي حماس «لديهم نشاط زائد»، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستسمح لإسرائيل بالقضاء على حماس إذا لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار.



من جانب آخر، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات استهدفت مواقع مختلفة من قطاع غزة، أمس الأول زاعما أنها جاءت ردا على مقتل جنديين وإصابة آخر في هجوم اتهم حماس بتنفيذه.



ونقلت «نيويورك تايمز»عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن ويتكوف وكوشنر يقران بأن الوضع حساس للغاية، وأن اتفاق غزة معرض لخطر الانهيار.



وفي 10 أكتوبر الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وفق خطة ترمب التي تقوم إلى جانب وقف الحرب، على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي وإطلاق متبادل للأسرى ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.



وحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فإن نائب ترمب سيبحث مع نتنياهو خلال زيارته إلى إسرائيل المرحلة التالية من خطة وقف إطلاق النار، ونشر قوة متعددة الجنسيات بالقطاع ونزع سلاح حماس.



وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن ويتكوف وكوشنر أبلغا أمس نتنياهو أن بإمكانه الدفاع عن النفس دون تعريض اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة للخطر.