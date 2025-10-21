قتل 10 جنود باكستانيين وأصيب 7 آخرون في هجوم مسلح استهدف قافلة عسكرية في منطقة تانجي بمقاطعة جنوب وزيرستان في إقليم خيبر بختونخوا.



وأعلنت مصادر محلية، أن مسلحين أطلقوا النار على القوات الباكستانية أثناء مرورها في المنطقة، قبل أن يستهدفوها بأسلحة ثقيلة، ولم يصدر تعليق رسمي بعد من السلطات الباكستانية بشأن الهجوم حتى الآن.



في غضون ذلك، أفاد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، بأن بلاده لا تعتزم إجراء أي مفاوضات مع حركة طالبان باكستان، مؤكدا أن الاتصالات الحالية تقتصر على حركة طالبان الأفغانية.



وقال آصف، أمس(الإثنين): «إن اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومتي إسلام آباد وكابول مرهون بقدرة حركة طالبان الأفغانية الحاكمة على كبح جماح المسلحين الذين يهاجمون باكستان عبر الحدود المشتركة للبلدين، ما يؤكد هشاشة الاتفاق».



وأضاف آصف الذي قاد المحادثات أمام نظيره الأفغاني الملا محمد يعقوب «أي شيء يأتي من أفغانستان سيكون انتهاكا لهذه الاتفاقية...‭ ‬كل شيء يتوقف على هذا البند الوحيد»، لافتا إلى أن الاتفاق المكتوب الذي وقعته باكستان وأفغانستان وتركيا وقطر ينص بوضوح على أنه لن تكون هناك أي توغلات.



يذكر أن البلدين اتفقا خلال اجتماعات الدوحة على وقف إطلاق النار بعد اشتباكات استمرت لأيام على الحدود وأودت بحياة عشرات، في أسوأ أعمال عنف من نوعها منذ استيلاء طالبان على السلطة في كابول في عام 2021.



واندلع القتال الذي شهد ضربات جوية باكستانية على الحدود المتنازع عليها التي يبلغ امتدادها 2600 كيلومتر بعد أن طالبت إسلام آباد كابول بالسيطرة على المسلحين قائلة إنهم ينفذون عملياتهم من أفغانستان.



من جانبه، أوضح المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أنه تقرر في محادثات الدوحة «عدم قيام أي من البلدين بأعمال عدائية ضد الآخر، أو تقديم الدعم للجماعات التي تعمل ضد حكومة باكستان».