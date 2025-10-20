توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) أن تمضي الاتفاقية مع «حماس» بشكل جيد جداً، معبراً عن أمله في أن تتصرف الحركة بشكل جيد.

وقال ترمب في تصريحات للصحفيين: «59 دولة وافقت على خطة السلام في الشرق الأوسط. عقدنا صفقة مع «حماس» وستكون جيدة جداً، وستتصرف بشكل جيد، وإلا نحن سنقضي عليها في حال توجب الأمر».

وفي ردّه على سؤال بشأن «من يقصد حين يقول نحن»، قال ترمب: «لا حاجة لأن نكون على الأرض، لأن هناك الكثير من الدول التي وقّعت على الاتفاق بالفعل وبالإجماع، أنا من الممكن أن أقول لإسرائيل اذهبي وتعاملي مع الأمر، ولكننا سنعطي فرصة ونأمل أن يكون هناك عنف أقل».

وأضاف ترمب: «حماس منظمة عنيفة، وقتلت أشخاصاً، وسنفعل شيئاً بشأنها قريباً»، موضحاً أنه لن يرسل جنوداً لغزة، «لكن إسرائيل مستعدة لمعالجة وضع «حماس» لو أردت ذلك».

وهدد ترمب قائلاً: «سيتم القضاء على «حماس» إذا خرقت الاتفاق»، مضيفاً: «لا أعتقد أن ما جرى في غزة مرتبط بقيادة «حماس»، بل ببعض المتمردين، فقد قتلوا الكثيرين، وهذه مجموعة عنيفة».

من جهة أخرى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إن الصليب الأحمر تسلم جثمان رهينة إسرائيلي في غزة، موضحاً أنه بدأ في تحديد الخط الأصفر بهدف الحصول على وضوح تكتيكي على الأرض.

وطلب الجيش الإسرائيلي من «حماس» الالتزام بالاتفاق وبذل جميع الجهود اللازمة لإعادة الجثامين المحتجزة.

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ويتكوف وكوشنر عقدا اليوم اجتماعاً مطولاً مع الوزير ديرمر ومسؤولين عسكريين كبار، موضحة أنه تم بحث مرحلة ما بعد الحرب ومفاوضات إطلاق سراح جثامين الأسرى في غزة.

وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل نقلت معلومات لآلية الرقابة الدولية لتسريع عمليات البحث التي تجريها «حماس»، مبينة أن الجانب الإسرائيلي قال إنه يتوقع أن تلتزم «حماس» بتعهداتها وأن تعيد جثث الأسرى لديها.

بدورها، أعلنت كتائب «أبو علي مصطفى» الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تسليم جثة أحد جنود الاحتلال تنفيذاً لبنود اتفاق غزة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية.