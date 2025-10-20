رغم مرور يومين على وقوع انفجار على متنها، كشفت مصادر أمنية بحرية اليوم (الإثنين) أن العمليات جارية لإنقاذ ناقلة غاز البترول المسال «إم.في فالكون» التي لا تزال تشتعل فيها النيران وجنحت في خليج عدن.



وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية (أسبيدس) أن سبب الانفجار غير واضح، لكن المؤشرات المبكرة تظهر أنها حادثة تتعلق بحمولتها، موضحة أن شركة خاصة تتولى عملية الإنقاذ.



وذكرت مصادر أن سفينة إطفاء كانت إلى جوار «إم.في فالكون»، مبينة أن جهود إنقاذ السفينة لا تزال جارية.



وطلبت «أسبيدس» من السفن التي تبحر في المنطقة توخي الحذر بسبب الحادثة التي تشكل خطراً ملاحياً.



وكانت الناقلة التي ترفع علم الكاميرون متجهة من ميناء صحار العماني إلى جيبوتي ومحملة بالكامل عندما وقع الانفجار في الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش وهي مبحرة قبالة اليمن، ما أجبر معظم أفراد طاقمها، وعددهم 26، على ترك السفينة، ولا يزال اثنان من أفراد طاقمها في عداد المفقودين، أما الباقون الذين انتشلتهم سفن تجارية عابرة فقد نُقلوا سالمين إلى جيبوتي.



وفي ذات السياق، نفى الحوثيون علاقتهم بالحادثة.