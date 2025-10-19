نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين كبيرين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلب خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تخلي كييف عن السيطرة الكاملة على دونيتسك، وهي منطقة حيوية استراتيجية في الشرق الأوكراني، شرطاً لإنهاء الحرب.وكشف المسؤولان أن الزعيم الروسي أبدى استعداداً للتنازل عن أجزاء من منطقتين أوكرانيتين أخريين سيطر عليهما جزئياً، هما زابوريجيا وخيرسون، مقابل السيطرة الكاملة على دونيتسك، في طلب أو عرض وصف بأنه أقل مما كان تقدّم به في أغسطس الماضي خلال قمة أنكوريج في آلاسكا.واعتبر مسؤولون في البيت الأبيض أن هذا العرض ينظر إليه على أنه تقدّم، وفقًا لأحد المسؤولين الكبيرين اللذين أُطلعا على المكالمة بين الرئيسين. وقال مسؤول آخر، وهو دبلوماسي أوروبي كبير، إنه من غير المرجح أن ينظر الأوكرانيون إلى الأمر بنفس الطريقة. ووصف الأمر بأنه «أشبه ببيعهم من كيسهم مقابل لا شيء».ورأى المسؤولان أن تركيز الرئيس الروسي على دونيتسك يوحي بأنه لن يتراجع عن مطالبه السابقة التي أوصلت الصراع إلى طريق مسدود، على الرغم من تفاؤل ترمب بالتوصل إلى اتفاق.وأفصح المسؤولان أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، ضغط على الوفد الأوكراني خلال اجتماع يوم الجمعة الماضي في البيت الأبيض، حول مسألة التنازل عن دونيتسك، لافتاً إلى أن المنطقة ناطقة بالروسية في الغالب.ولم يعلق ترمب علناً على طلب بوتين استعادة دونيتسك، لكنه أعلن أنه يخطط للقاء نظيره الروسي في المجر خلال الأسابيع القادمة لمواصلة النقاشات حول كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا.واعتبر الرئيس الأمريكي أن نظيره الروسي يسعى إلى السلام، في ما بدا أنه تراجع في حدة لهجته تجاه بوتين خلال الفترة الماضية.