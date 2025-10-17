مفاوضات خلف الكواليس

أدى الكولونيل مايكل راندريانيرينا اليمين الدستورية رئيساً لمدغشقر، اليوم(الجمعة)، بعد أن تولى الجيش السلطة في أعقاب احتجاجات قادها الشباب أجبرت الرئيس أندريه راجولينا على مغادرة البلاد. وجرت مراسم أداء اليمين في المحكمة الدستورية العليا.وقال الحاكم العسكري الجديد إنه منفتح على إجراء محادثات مع الاتحاد الإفريقي بعد أن علق عضوية بلاده، إثر الانقلاب.وندد راجولينا، الذي عزله المشرعون بعد فراره إلى الخارج في مطلع الأسبوع، بالاستيلاء على السلطة ورفض التنحي، رغم احتجاجات قادها الشباب لمطالبته بالاستقالة وانشقاقات واسعة النطاق في قوات الأمن.وكان الاتحاد الأفريقي، أعلن يوم الأربعاء، تعليق عضوية مدغشقر بأثر فوري، بعد الانقلاب، ودعا إلى استعادة الحكم المدني وإجراء انتخابات.وقال راندريانيرينا في مؤتمر صحفي، أمس (الخميس)، إن قرار الاتحاد الإفريقي كان متوقعاً. وأضاف: «من الآن فصاعداً ستكون هناك مفاوضات خلف الكواليس، وسنرى كيف تتطور الأمور».وأعلن في وقت سابق أن الجيش استولى على السلطة وحل جميع المؤسسات باستثناء مجلس النواب. وأضاف أن لجنة يقودها الجيش ستتولى السلطة لمدة تصل إلى عامين، إلى جانب حكومة انتقالية قبل تنظيم انتخابات جديدة.وكان راندريانيرينا قائداً في وحدة النخبة العسكرية «كابسات» التي لعبت دوراً في انقلاب عام 2009، الذي أوصل راجولينا إلى السلطة، لكنه انشق عنه الأسبوع الماضي، وحث الجنود على عدم إطلاق النار على المتظاهرين.ويبلغ عدد سكان مدغشقر نحو 30 مليون نسمة، ويعيش ثلاثة أرباع السكان في الفقر.وبين استقلالها في عام 1960 وعام 2020، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45%، وفقاً للبنك الدولي.