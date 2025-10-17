كشف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ملامح المرحلة الانتقالية في قطاع غزة. وشدد في كلمة ألقاها في «متحف الهولوكوست» الأمريكي، الخميس، على أنه «يجب على حماس نزع سلاحها بشكل قاطع»، مؤكداً أنه «ليس لها مستقبل في غزة». وقال ويتكوف إن الولايات المتحدة تعمل على ضمان عودة جميع رفات الأسرى الإسرائيليين.وتحدث عن المرحلة الانتقالية التي تعقب انتهاء القتال قائلاً إنها «يجب أن تشمل فرص العمل والتعليم والأمل والتطلعات لسكان غزة، وليس فقط السلاح والعنف، لإعادة الكرامة لمن عانوا طويلاً».ونقلت صحيفة «نيويورك بوست» عن ويتكوف قوله: «استعدنا 10 من جثثنا، وسوف نسعى لإعادة ما تبقى منها إلى ديارهم، وأنا واثق من أن ذلك سيحدث»، لافتاً إلى أنه لا شيء أكثر قدسية من حق الأسرة في دفن أقاربها، على حد تعبيره.وكان ويتكوف يتحدث أمام تجمع ضم نحو 20 من الناجين من «الهولوكوست»، بالإضافة إلى أسير سابق تم اختطافه من مهرجان «نوفا» الموسيقي وجندي إسرائيلي شارك في صد هجوم حماس يوم 7 أكتوبر 2023.وأضاف المبعوث الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعمل على تأمين إطلاق سراح جميع الجثث، وهي مسألة أثارت توتراً وقلقاً بين الإسرائيليين.وأفصح مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، أن فريقاً تركياً متخصصاً في انتشال الجثث من ضحايا الزلازل، سيساعد في انتشال رفات الرهائن القتلى في غزة بالشراكة مع الاستخبارات الإسرائيلية.ووفق الصحيفة، نجح ويتكوف مع صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء العشرين.