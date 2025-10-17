روسيا تفاجئ العالم بذخائر كورية في طائراتها المسيرة

في تطور عسكري غير مسبوق، كشفت تقارير بحثية دولية أن الجيش الروسي بدأ بتزويد طائراته المسيرة الصغيرة بذخائر عنقودية مصنوعة في كوريا الشمالية، ما يشير إلى تصاعد التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ وسط استمرار الحرب في أوكرانيا.ووفقًا لمنظمة Conflict Armament Research البريطانية، فقد عُثر في 23 سبتمبر الماضي على طائرة مسيرة روسية سقطت قرب مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، كانت مزودة برأس حربي غير معروف سابقًا. وأكد المحققون أن الذخيرة تعود إلى عام 2000، وتم تعديلها بشكل احترافي باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وصواعق إلكترونية دقيقة لتنفجر فور اصطدامها بالهدف.ويشبه هذا النوع من الذخائر إلى حد كبير قنابل M42 الأمريكية التي استُخدمت للمرة الأولى في حرب الخليج عام 1991. وقد صُمم ليُطلق من المدفعية أو الصواريخ، لكنه اليوم يُستخدم بشكل مختلف: عبر طائرات FPV المسيرة التي تسمح بتوجيه دقيق من قِبل الجنود الروس.ويأتي هذا التطور في وقت حرج، إذ أعلنت الإدارة الأمريكية نيتها تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، في محاولة للضغط على موسكو للتفاوض على إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.وتؤكد هذه الحادثة وجود رابط مادي مباشر بين الصناعة العسكرية الكورية الشمالية وساحات القتال في أوكرانيا، ما يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي للحرب. كما تثير الذخائر العنقودية قلقًا دوليًا بسبب ارتفاع معدل فشل تفجيرها، مما يجعلها خطرًا دائمًا على المدنيين بعد انتهاء المعارك.يذكر أن روسيا تنتج هياكل هذه الطائرات محليًا، فيما يتم استيراد معظم مكوناتها من الصين، ما يعكس شبكة تسليح مرنة تعتمد على دول حليفة لتجاوز العقوبات الغربية.