أعربت الأمانة لجامعة الدول العربية عن انزعاجها إزاء بيان زعيمة حزب المحافظين البريطاني خلال الجلسة البرلمانية التي عقدها أمس حول اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن بيانها تضمن مغالطات عديدة وتحاملاً واضحاً على الفلسطينيين.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار جمال رشدي، إلى أن ما ذكرته السياسية البريطانية حول تورط منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الإرهاب إنما «يتطابق بشكل كامل مع الرواية الإسرائيلية في الخصوص»، مشدداً على أن تلك الرواية لا تستند إلى أي وقائع حقيقية بل تتجاهل نتائج تحقيق حاسم أجرته الأمم المتحدة حول دور «الأونروا» الذي لا غنى عنه في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.

اتهامات ليست جديدة



وتأسست «الأونروا» عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتُعدّ الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية والتعليمية والصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، ولبنان، وسورية، والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولا تعتبر الاتهامات الموجهة لـ«الأونروا» من قبل بعض الأطراف، خصوصاً إسرائيل، جديدة، لكنها كثيراً ما تُواجه بردود قوية من الأمم المتحدة والدول العربية التي تؤكد على الحيادية والدور الإنساني الحاسم للوكالة.



وقال المتحدث إن من المؤسف أن بيان زعيمة المعارضة خلا من أي إشارة للمعاناة الهائلة للفلسطينيين جراء حرب الإبادة الإسرائيلية غير المسبوقة في وحشيتها، وعكس تماهياً كاملاً مع الروايات الإسرائيلية في انحياز سافر لها.

وأكد المتحدث مجدداً تقدير الجامعة العربية لمواقف الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر التي «تعكس توازنا ورغبة صادقة في تصحيح أخطاء تاريخية» تحملها بريطانيا دون سواها إزاء القضية الفلسطينية، سواء عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أو العمل على مساندة الجهود المبذولة من أجل فتح مسار ذي مصداقية ولا رجعة عنه لتجسيد الدولة الفلسطينية.

وتأتي تصريحات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في سياق توترات سياسية ودبلوماسية مستمرة تتعلق بالقضية الفلسطينية، التي تعد واحدة من أكثر القضايا حساسية وتعقيداً في الشرق الأوسط.