حذّرت منظمة غير حكومية متخصصة في إزالة الألغام ومساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد«هانديكاب إنترناشونال»، من أن الذخائر غير المنفجرة تشكل خطراً هائلاً على النازحين العائدين إلى ديارهم في قطاع غزة المدمّر، مطالبة على غرار ما فعلت الأمم المتحدة، بالسماح بإدخال المعدات اللازمة لإزالة الألغام.وقالت مديرة المنظمة في الأراضي الفلسطينية آن-كلير يعيش، في بيان مساء أمس (الثلاثاء): «إن المخاطر هائلة، والتقديرات تشير إلى أن نحو70,000 طن من المتفجرات سقطت على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023».ولفتت إلى أن طبقات الأنقاض ومستويات التراكم كبيرة جداً، محذرة من مخاطر بالغة جداً في أرض معقدة للغاية بسبب محدودية المساحة في مناطق حضرية عالية الكثافة السكانية.من جانبها، ذكرت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام أنه بسبب القيود التي فرضت خلال العامين الماضيين في القطاع الفلسطيني لم يكن ممكناً إجراء عمليات مسح واسعة النطاق في غزة. وأضافت أنها وانطلاقاً من هذا الواقع لا تملك صورة شاملة للتهديد الذي تمثّله المتفجرات والذخائر في قطاع غزة.وكانت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، أعلنت أنها لم تحصل بعد على تصريح من السلطات الإسرائيلية لإدخال المعدات اللازمة من أجل إزالة الذخائر غير المنفجرة.وذكرت أن ثلاث مركبات مدرعة تقف على الحدود وتنتظر دخول غزة، مما سيسمح بإجراء عمليات أكثر أماناً وعلى نطاق أوسع.وكانت الدائرة الأممية أوضحت في شهر يناير الماضي 2025 أن التقديرات تشير إلى أن 5 إلى 10% من الذخائر التي أُطلقت على غزة لم تنفجر.