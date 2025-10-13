اختراق تاريخي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) عن شكره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.وقال ترمب في كلمة خلال مؤتمر صحفي في قمة السلام بشرم الشيخ اليوم: «أشكر ولي العهد السعودي فهو صديق خاص وقام بعمل رائع»، مضيفاً: ولي العهد السعودي يقوم بعمل رائع في بلاده.من جهته، شكر رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لجهوده بشأن السلام.وقال رئيس الوزراء الباكستاني خلال اتفاق شرم الشيخ، إن اتفاق غزة أنقذ ملايين الأرواح.وأعرب ترمب عن شكره للدول العربية والإسلامية التي حققت الانفراجة بغزة، قائلاً: سنتعاون جميعاً لإعادة إعمار غزة.وأشار إلى أنه يقدر جهود الرئيس الإماراتي وملك الأردن وأمير قطر، كما وجه شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن منحه وسام قلادة النيل، وهو أرفع وسام مصري.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن عن منح مصر قلادة النيل، لنظيره الأمريكي تقديراً لجهوده في الوصول لاتفاق بين حركة حماس وإسرائيلي، مؤكداً أنه أرفع وسام مصري.قال ترمب إن عملية إعادة إعمار غزة تتطلب أن تكون منزوعة السلاح، وتشكيل قوة شرطة مدنية لضمان أمن السكان، موضحاً أن حرب غزة انتهت، والمساعدات تتدفق الآن إلى القطاع، وحققنا المستحيل معاً وأصبح لدينا سلام في الشرق الأوسط.ولفت إلى أن «الاختراق التاريخي» الذي يتم الاحتفال به في قمة شرم الشيخ للسلام لا يُجسد نهاية الحرب في غزة فقط، بل يُمثل بداية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها، مؤكداً أن «الهدف هو بناء شرق أوسط قوي، ومستقر، ومزدهر، وموحّد في رفض طريق الإرهاب إلى الأبد».وأضاف ترمب في كلمته خلال القمة: «من الآن فصاعداً، يمكننا بناء منطقة قوية ومستقرة ومزدهرة وموحدة في رفض مسار الإرهاب إلى الأبد، إذ نريد التخلص من الإرهاب والمضي قدماً».وكان القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام، قد عقدوا جلسة مباحثات مغلقة، عقب كلمة أدلى بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأخرى لنظيره الأمريكي دونالد ترمب.ووقّع قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، الإثنين، وثيقة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، خلال قمة شرم الشيخ للسلام.