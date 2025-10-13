حماس ترحب بتصريح ترمب

الحرب انتهت

أعلنت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم (الإثنين)، أنها ستسلّم جثامين 4 أسرى صهاينة، وذلك بعد ساعات من نجاح تبادل صفقة الأسرى بين الحركة وإسرائيل.وأكدت الكتائب أنها ستسلم جثامين (غاي إيلوز ويوسي شرابي وبيفين جوشي ودانيال بيري)، جاء ذلك في الوقت الذي أشادت فيه الحركة بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتأكيداته ضمان عدم استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع.وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم: «نرحب بتصريحات الرئيس الأمريكي ترمب الذي أكد بشكل واضح انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة»، داعياً كل الوسطاء والأطراف الدولية لاستمرار مراقبة سلوك إسرائيل وضمان عدم استئنافها الحرب في قطاع غزة.في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكدة مقتل 67,869 مدنياً وإصابة 170,105 آخرين.وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن الخميس توصل إسرائيل وحماس لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة قطر ومصر وتركيا، وبإشراف أمريكي.من جهة أخرى، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن الحرب في قطاع غزة انتهت.بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنقذ حياة الأسرى والجنود وملايين من الأرواح، مخاطباً ترمب: «أنت من لديك القدرة على تحقيق موجة السلام القادمة».