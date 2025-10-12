اكثر من نصف مليون لغم

دور إنساني سعودي

أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن اليوم (الأحد)، نزع 815 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة الأسبوع الماضي، مؤكداً تمكنه من نزع 2134 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة منذ بداية أكتوبر الجاري.وأوضحت غرفة عمليات مسام أن فرقها تمكنت منذ بداية الشهر الجاري من نزع 1975 ذخيرة غير منفجرة و121 لغماً مضاداً للدبابات، مبينة أنه جرى تطهير 538,870 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية من الألغام والعبوات الناسفة والذخيرة غير المنفجرة.وأفادت الغرفة أن فرق المشروع المنتشرة في جميع المحافظات اليمنية المحررة والأرياف لتأمين حياة اليمنيين ونزع الألغام والتوعية بمخاطرها نجحت منذ انطلاقة المشروع وحتى الآن في نزع 518633 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة منها 355930 ذخيرة غير منفجرة و8283 عبوة ناسفة و147503 ألغام مضادة للدبابات و6917 لغماً مضاداً للأفراد.وفي السياق ذاته، أعلن المشروع عن نزع 2453 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة من مديرية ميدي بمحافظة حجة وحدها، التي أُطلق العمل فيها في 9 سبتمبر الماضي.وأشاد أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة، العميد الركن عبده سليمان بجهود فريق مسام العامل في مديرية ميدي بمحافظة حجة، مؤكداً أن تلك الجهود ستسهم في تطبيع الأوضاع وحماية آلاف السكان من الألغام التي أودت بحياة العشرات من النساء والأطفال، وتسببت في نفوق المواشي وتعطّل سبل العيش.وأعرب سليمان عن شكره وتقديره للقيادة السعودية على دعمها المستمر لمشروع «مسام» ومساندتها الشعب اليمني في تطهير الأراضي من الألغام، موضحاً أن الدور الإنساني للمشروع السعودي سيكون له الأثر البالغ وسيعيد الأمل والأمان إلى المناطق المحررة.