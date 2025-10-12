تفاصيل الجريمة

انقسام على أسباب الجرائم

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم (الأحد) مقتل 4 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين في حادثة إطلاق نار داخل مطعم ببلدة على جزيرة سانت هيلينا، بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية.وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة بيوفورت بالولاية: "الشرطة تلقت بلاغاً قبل الساعة الواحدة صباحاً بقليل، وتوجهت إلى موقع الحادثة في حانة «ويليز بار آند غريل»، وعثرت على عدة أشخاص مصابين بجروح ناجمة عن طلقات نارية، من بينهم 4 في حالة حرجة"، موضحاً أن مئات الأشخاص كانوا داخل الحانة وقت وقوع إطلاق النار.وبينما لم يتم الكشف عن أسماء الضحايا، في انتظار إخطار ذويهم، امتنع مكتب قائد الشرطة عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل لحين تقدم التحقيقات، واصفاً ما حدث بـ«المأساوي والصعب على الجميع».وتعد جزيرة سانت هيلينا مركزاً تاريخياً لثقافة الأمريكيين من أصل أفريقي، لكن تزايدت حوادث إطلاق النار العشوائي خلال العقد الماضي في الولايات المتحدة وامتدت إلى هذه الجزيرة.وانعكست هذه الحوادث على الوضع العام الذي ظهر منقسماً سياسياً حول سبل التصدي لهذه الظاهرة. ويطالب الديموقراطيون بفرض قيود أكثر صرامة على امتلاك الأسلحة النارية، فيما يتمسك الجمهوريون بحقوق حمل السلاح، ويطالبون بتطبيق أكثر فاعلية للقوانين القائمة.